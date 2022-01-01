Как рекламные отзывы улучшают продажи Негативные отзывы отрицательно влияют на эффективность рекламы и продаж. Клиенты делают выбор в пользу конкурентов с положительной репутацией, а компания с плохим имиджем теряет клиентов и деньги. Здесь мы приводим статистические факты о том как отзывы влияют на продажи

Преимущества услуги посев рекламных отзывов:

- Репутация и реклама! Написание рекламных отзывов сразу на множестве самых популярных сайтах отзовиках дает быстрый и устойчивый результат как в качестве рекламы, так и в качестве работы с репутацией!

- Лояльность! Отзывы будут написаны простым и естественным языком, что вызовет доверие Ваших потенциальных клиентов и улучшит продажи!

- Наглядный результат! Оформив заказ один раз Вам останется только наблюдать за ходом выполнения работ по Вашему заказу в Вашем личном кабинете на нашем сайте!