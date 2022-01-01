Почему мы? Otzyv-Shop.ru - сервис эффективной рекламы и работы с репутацией!
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Реальные пользователи
В нашей базе более 2млн реальных пользователей со всего Мира! Наш сервис позволяет получить рекламные отзывы и комментарии от реальных людей на любом сайте в сети интернет!
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Реальные отзывы
Большая база пользователей позволяет найти реальных клиентов пользовавшихся вашей продукцией и готовых написать настоящие отзывы о ней!
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Репутация и маркетинг
Наш сервис помогает создавать и удерживать положительную репутацию, а также в продвигать Ваш бизнес, так как в настоящее время отзывы являются мощным маркетинговым инструментом!
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Отчетность
Сразу после выполнения работ нашими авторами в Вашем личном кабинете будут доступны подробные отчеты со скриншотами и текстами выполненных работ.
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Анонимность
Мы не разглашаем персональную информацию о наших клиентах третьим лицам. Существует строгая система защиты сведений. Гарантия анонимности!
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Нам доверяют
Нам доверяют тысячи клиентов из различных стран мира. Широкий выбор исполнителей удовлетворит требования самых притязательных к качеству заказчиков.
Как рекламные отзывы улучшают продажи Негативные отзывы отрицательно влияют на эффективность рекламы и продаж. Клиенты делают выбор в пользу конкурентов с положительной репутацией, а компания с плохим имиджем теряет клиентов и деньги. Здесь мы приводим статистические факты о том как отзывы влияют на продажи
Эффективный маркетинг - посев рекламных отзывов! Заметили, что реклама стала работать хуже а стоить дороже? Возможно все дело в том, что о вас мало отзывов в сети или есть негативные! Предлагаем воспользоваться услугой - посев рекламных отзывов на самых популярных отзовиках! Реальные пользователи напишут уникальные отзывы о Вас и разместят их на самых популярных сайтах отзывов!
Преимущества услуги посев рекламных отзывов:
- Репутация и реклама! Написание рекламных отзывов сразу на множестве самых популярных сайтах отзовиках дает быстрый и устойчивый результат как в качестве рекламы, так и в качестве работы с репутацией!
- Лояльность! Отзывы будут написаны простым и естественным языком, что вызовет доверие Ваших потенциальных клиентов и улучшит продажи!
- Наглядный результат! Оформив заказ один раз Вам останется только наблюдать за ходом выполнения работ по Вашему заказу в Вашем личном кабинете на нашем сайте!
Экономия средств Приобретая пакет отзывов вы получаете скидку до 15%!
Настроим задания Мы самостоятельно оформим задания для наших исполнителей с оптимальными настройками!
Вы не тратите свое время Вы оформляете только один заказ и получаете отзывы сразу на множестве популярных сайтов!
Ежедневный отчет Вы будите ежедневно получать отчеты по выполненным работам!
Контроль репутации!
Ваша репутация под контролем!
- Анализируем ситуацию
- Разрабатываем статегию создания/восстановления репутации
- Вытесняем негатив положительными отзывами и комментариями
- Создаём положительную информацию о бренде или компании
- Выдвигаем в топ площадки с полозитивной информацией
- Создаём и сохраняем положительное инфополе в ТОП 20!.
Как мы это делаем
Продвижение и рекламма в соц сетях
Вконтакте, Одноклассники, Фэйсбук, Инстаграмм и др.
- Изучаем конкурентов
- Разрабатываем стратегию продвижения
- Оформляем группу
- Создаём интересные посты
- Приглашаем новых "живых" пользователей
- Увеличиваем пользовательскую активность
Используем иновационные идеи
Выводим в ТОП любые проекты!
- Изучаем конкурентов
- Разрабатываем стратегию продвижения
- Пишем качественный контент
- Оптимизируем страницы
- Улучшаем юзабилити
- Улучшаем поведенческие факторы
Управление репутацией Мы осуществляем ряд комплексных мер для создания положительной репутации Вашего ресурса!
Что мы делаем ещё? Первый в рунете комплексный SMM, SMO, SEO и SERM сервис!
SEO продвижение сайтов
1) Пишем качественный SEO контент 2) Оптимизируем страницы 3) Улучшаем юзабилити и конверсию 4) Улучшаем поведенческие факторы 5) Выводим сайт в ТОП!
1. Вы оформляете заказ на нашем сайте, указываете Ваши требования и пожелания.
2. Наша система подбирает исполнителей согласно вашим требованиям.
3. Авторы пишут рекламные отзывы на нужных вам сайтах и предоставляют отчеты со скриншотами подтверждающими выполнение работ!
4. Вы проверяете выполненные авторами работы в Вашем личном кабинете на нашем сайте и одобряете работы которые Вас устраивают, работы которые не устраивают отправляете на доработку или отклоняете!
5. Оплата списывается с баланса Вашего заказа только после одобрения работы!
Почему мы?
Наш сервис позволяет получать настоящие отзывы и комментарии от реальных пользователей.
Если выполненная работа Вас чем либо не устроит просто отклоните ее или верните на доработку.
Сразу после выполнения работы нашим автором в Вашем личном кабинете будет доступен отчет в котором будет содержаться текст работы, а также скриншот подтверждающий выполнение работы на нужном Вам сайте.
Оформляя заказ на написание отзывов на нашем сайте Вы ни чем не рискуете! Оплаченные Вами средства помещаются на баланс Вашего заказа и списываются с него только за одобренные работы!