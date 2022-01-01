Как рекламные отзывы улучшают продажи Негативные отзывы отрицательно влияют на эффективность рекламы и продаж. Клиенты делают выбор в пользу конкурентов с положительной репутацией, а компания с плохим имиджем теряет клиентов и деньги. Здесь мы приводим статистические факты о том как отзывы влияют на продажи

Рекламные отзывы и комментарии
Управление репутацией SERM
Услуги Google
Услуги Яндекс
Услуги Вконтакте
Услуги Одноклассники
Услуги Facebook
Услуги Instagram
Услуги YouTube
Услуги Twitter
Услуги TikTok
Продвижение групп
Продвижение сайтов

Почему мы? Otzyv-Shop.ru - сервис эффективной рекламы и работы с репутацией!

  • Реальные пользователи

    В нашей базе более 2млн реальных пользователей со всего Мира! Наш сервис позволяет получить рекламные отзывы и комментарии от реальных людей на любом сайте в сети интернет!


  • Реальные отзывы

    Большая база пользователей позволяет найти реальных клиентов пользовавшихся вашей продукцией и готовых написать настоящие отзывы о ней!


  • Репутация и маркетинг

    Наш сервис помогает создавать и удерживать положительную репутацию, а также в продвигать Ваш бизнес, так как в настоящее время отзывы являются мощным маркетинговым инструментом!


  • Отчетность

    Сразу после выполнения работ нашими авторами в Вашем личном кабинете будут доступны подробные отчеты со скриншотами и текстами выполненных работ.


  • Анонимность

    Мы не разглашаем персональную информацию о наших клиентах третьим лицам. Существует строгая система защиты сведений. Гарантия анонимности!


  • Нам доверяют

    Нам доверяют тысячи клиентов из различных стран мира. Широкий выбор исполнителей удовлетворит требования самых притязательных к качеству заказчиков.


Заказ рекламных отзывов и комментариев   СМОТРЕТЬ ВСЕ САЙТЫ  

Рекламные отзывы на Google Maps

Рекламные отзывы на Google Maps

100 руб.

Подробнее Заказать
Заказ рекламных отзывов на сайте Google Maps! Написание всех отзывов и комментариев выполняются исключительно вручную реальными пользователями!
Рекламные отзывы на Яндекс Карты

Рекламные отзывы на Яндекс Карты

150 руб.

Подробнее Заказать
Заказ рекламных отзывов на сайте Яндекс Карты! Написание всех отзывов и комментариев выполняются исключительно вручную реальными пользователями!
Рекламные отзывы и комментарии

Рекламные отзывы и комментарии

10 руб.

Подробнее Заказать
Заказ рекламных отзывов и комментариев на абсолютно любом сайте в сети интернет!
Рекламные отзывы на 2GIS.ru

Рекламные отзывы на 2GIS.ru

45 руб.

Подробнее Заказать
Заказ рекламных отзывов на 2GIS.ru! Написание всех отзывов и комментариев выполняются исключительно вручную реальными пользователями!
Рекламные отзывы на сайтах объявлений

Рекламные отзывы на сайтах объявлений

150 руб.

Подробнее Заказать
Заказ рекламных отзывов на сайтах объявлений (Avito.ru, Youla.ru, Kupiprodai.ru, Irr.ru и др)! Написание всех отзывов и комментариев выполняются исключительно вручную реальными пользователями!
Рекламные отзывы и комментарии Вконтакте

Рекламные отзывы и комментарии Вконтакте

25 руб.

Подробнее Заказать
Заказ рекламных отзывов и комментариев в соц. сети ВКонтакте. Отзывы и комментарии пишут реальные активные пользователи Вконтакте!
Рекламные отзывы на Отзовик (Otzovik.com)

Рекламные отзывы на Отзовик (Otzovik.com)

200 руб.

Подробнее Заказать
Заказ рекламных отзывов на Otzovik.com! Написание всех отзывов и комментариев выполняются исключительно вручную реальными пользователями!
Рекламные отзывы на Яндекс Маркет

Рекламные отзывы на Яндекс Маркет

150 руб.

Подробнее Заказать
Заказ рекламных отзывов на сайте Яндекс Маркет! Написание всех отзывов и комментариев выполняются исключительно вручную реальными пользователями!
Оценки на Яндекс Карты

Оценки на Яндекс Карты

10 руб.

Подробнее Заказать
Заказ оценок 4 и 5 звезд на Яндекс Картах
Рекламные отзывы на Яндекс Услуги

Рекламные отзывы на Яндекс Услуги

150 руб.

Подробнее Заказать
Заказ рекламных отзывов на Яндекс Услуги! Написание всех отзывов и комментариев выполняются исключительно вручную реальными пользователями!
Рекламные отзывы и комментарии Instagram

Рекламные отзывы и комментарии Instagram

25 руб.

Подробнее Заказать
Заказ рекламных отзывов и комментариев в соц. сети Инстаграм. Написание всех отзывов и комментариев выполняются исключительно вручную реальными пользователями!
Рекламные отзывы на Фламп (Flamp.ru)

Рекламные отзывы на Фламп (Flamp.ru)

45 руб.

Подробнее Заказать
Заказ рекламных отзывов на Flamp.ru! Написание всех отзывов и комментариев выполняются исключительно вручную реальными пользователями!
Рекламные отзывы на Tripadvisor.ru

Рекламные отзывы на Tripadvisor.ru

100 руб.

Подробнее Заказать
Заказ рекламных отзывов на Tripadvisor.ru! Написание всех отзывов и комментариев выполняются исключительно вручную реальными пользователями!
Рекламные отзывы на IRecommend.ru

Рекламные отзывы на IRecommend.ru

200 руб.

Подробнее Заказать
Заказ рекламных отзывов на IRecommend.ru! Написание всех отзывов и комментариев выполняются исключительно вручную реальными пользователями!
Рекламные отзывы на WildBerries.ru

Рекламные отзывы на WildBerries.ru

40 руб.

Подробнее
Заказ рекламных отзывов на WildBerries.ru! Написание всех отзывов и комментариев выполняются исключительно вручную реальными пользователями!
Нет в наличии
Рекламные видео отзывы

Рекламные видео отзывы

500 руб.

Подробнее Заказать
Заказ рекламных видео отзывов! Запись видео отзывов выполняются исключительно реальными пользователями!
Рекламные отзывы на Zoon.ru

Рекламные отзывы на Zoon.ru

45 руб.

Подробнее Заказать
Заказ рекламных отзывов на Zoon.ru! Написание всех отзывов и комментариев выполняются исключительно вручную реальными пользователями!
Рекламные отзывы о сайтах в Яндекс браузер

Рекламные отзывы о сайтах в Яндекс браузер

100 руб.

Подробнее Заказать
Заказ рекламных отзывов в Яндекс браузер! Написание всех отзывов и комментариев выполняются исключительно вручную реальными пользователями!
Крауд Маркетинг

Крауд Маркетинг

50 руб.

Подробнее Заказать
Крауд-маркетинг – это один из наиболее действенных способов развития сайта. При его использовании Вы получаете положительную репутацию в виде отзывов и статей на популярных ресурсах а так же естественные бэклинки и также трафик, состоящий из целевой аудитории.
Рекламные отзывы и комментарии Facebook

Рекламные отзывы и комментарии Facebook

25 руб.

Подробнее Заказать
Заказ рекламных отзывов и комментариев в соц. сети Facebook. Написание всех отзывов и комментариев выполняются исключительно вручную реальными пользователями!

СМОТРЕТЬ ВСЕ САЙТЫ  

Как рекламные отзывы улучшают продажи Негативные отзывы отрицательно влияют на эффективность рекламы и продаж. Клиенты делают выбор в пользу конкурентов с положительной репутацией, а компания с плохим имиджем теряет клиентов и деньги. Здесь мы приводим статистические факты о том как отзывы влияют на продажи

92%
92% потребителей читают отзывы о компании перед покупкой
40%
40% потребителей формируют свое мнение о компании прочитав уже 1–3 отзыва
12%
Только 12% пользователей обращаются в компании у которых есть негативные отзывы в ТОП 10
80%
Негативные отзывы в ТОП 10 снижают продажи в среднем на 80%!
1
Один негативный отзыв находящийся в ТОП 10 уводит в среднем 10 потенциальных клиентов в сутки!
Заказать отзывы

Эффективный маркетинг - посев рекламных отзывов! Заметили, что реклама стала работать хуже а стоить дороже? Возможно все дело в том, что о вас мало отзывов в сети или есть негативные! Предлагаем воспользоваться услугой - посев рекламных отзывов на самых популярных отзовиках! Реальные пользователи напишут уникальные отзывы о Вас и разместят их на самых популярных сайтах отзывов!

Преимущества услуги посев рекламных отзывов:

- Репутация и реклама! Написание рекламных отзывов сразу на множестве самых популярных сайтах отзовиках дает быстрый и устойчивый результат как в качестве рекламы, так и в качестве работы с репутацией!

- Лояльность! Отзывы будут написаны простым и естественным языком, что вызовет доверие Ваших потенциальных клиентов и улучшит продажи!

- Наглядный результат! Оформив заказ один раз Вам останется только наблюдать за ходом выполнения работ по Вашему заказу в Вашем личном кабинете на нашем сайте!

Экономия средств Приобретая пакет отзывов вы получаете скидку до 15%!

Настроим задания Мы самостоятельно оформим задания для наших исполнителей с оптимальными настройками!

Вы не тратите свое время Вы оформляете только один заказ и получаете отзывы сразу на множестве популярных сайтов!

Ежедневный отчет Вы будите ежедневно получать отчеты по выполненным работам!

Заказать посев отзывов
Otzyv-Shop.ru
Заказ отзывов и комментариев! Создание репутации! Восстановление репутации! Контроль репутации!
Заказать сейчас!

Контроль репутации!

Ваша репутация под контролем!
  • Анализируем ситуацию
  • Разрабатываем статегию создания/восстановления репутации
  • Вытесняем негатив положительными отзывами и комментариями
  • Создаём положительную информацию о бренде или компании
  • Выдвигаем в топ площадки с полозитивной информацией
  • Создаём и сохраняем положительное инфополе в ТОП 20!.

Как мы это делаем

Продвижение и рекламма в соц сетях
Вконтакте, Одноклассники, Фэйсбук, Инстаграмм и др.
  • Изучаем конкурентов
  • Разрабатываем стратегию продвижения
  • Оформляем группу
  • Создаём интересные посты
  • Приглашаем новых "живых" пользователей
  • Увеличиваем пользовательскую активность

Используем иновационные идеи

Выводим в ТОП любые проекты!
  • Изучаем конкурентов
  • Разрабатываем стратегию продвижения
  • Пишем качественный контент
  • Оптимизируем страницы
  • Улучшаем юзабилити
  • Улучшаем поведенческие факторы
Экономим Ваше время

Мы работаем - Вы отдыхаете! Мы осуществляем комплексную поддержу различных интернет проектов.
Большой опыт!

Мы имеем опыт более 5 лет в области комплексного создания и контроля репутации интернет проектов!

Наш сервис №1

Наш сервис №1 в рунете по созданию репутации и социальному маркетингу!
Нас рекомендуют!

За время работы мы заслужили доверие множества постоянных клиентов и партнёров!

Что мы делаем ещё? Первый в рунете комплексный SMM, SMO, SEO и SERM сервис!

Пишем отзывы и комментарии

Оставим отзывы и комментарии о вашем проекте на любой площадке в сети!
Пишем SEO тексты

Пишем качественные SEO тексты! Оптимизируем страницы под нужные ключевые запросы!
Продвигаем группы в соц сетях

1) Оформляем группу; 2) Увеличиваем активность в группе; 3) Делаем интересные посты; 4) Приглашаем новых пользователей 5) Выводим группу в ТОП!
Защищаем Вашу репутацию

Мы профессионально занимаемся созданием, контролем и улучшением репутации!
SEO продвижение сайтов

1) Пишем качественный SEO контент 2) Оптимизируем страницы 3) Улучшаем юзабилити и конверсию 4) Улучшаем поведенческие факторы 5) Выводим сайт в ТОП!
Продвижение в соц сетях

У нас Вы можете заказать вступивших, друзей, лайки, комментарии, репосты, просмотры и др. в самых популярных соц сетях ВКонтакте, Фэйсбук, Однокласники, Инстаграмм, Ютуб и др.

1. Вы оформляете заказ на нашем сайте, указываете Ваши требования и пожелания.

2. Наша система подбирает исполнителей согласно вашим требованиям.

3. Авторы пишут рекламные отзывы на нужных вам сайтах и предоставляют отчеты со скриншотами подтверждающими выполнение работ!

4. Вы проверяете выполненные авторами работы в Вашем личном кабинете на нашем сайте и одобряете работы которые Вас устраивают, работы которые не устраивают отправляете на доработку или отклоняете!

5. Оплата списывается с баланса Вашего заказа только после одобрения работы!

Почему мы?

Настоящие отзывы

Наш сервис позволяет получать настоящие отзывы и комментарии от реальных пользователей. 

Оплата за результат

Если выполненная работа Вас чем либо не устроит просто отклоните ее или верните на доработку.

Отчетность

Сразу после выполнения работы нашим автором в Вашем личном кабинете будет доступен отчет в котором будет содержаться текст работы, а также скриншот подтверждающий выполнение работы на нужном Вам сайте.

 

Гарантии

Оформляя заказ на написание отзывов на нашем сайте Вы ни чем не рискуете! Оплаченные Вами средства помещаются на баланс Вашего заказа и списываются с него только за одобренные работы!

Новое в блоге

Контакты

Клиенту

Otzyv-Shop.ru

Наш сервис представляет собой комплексный инструмент для создания и поддержания репутации любого интернет проекта! 

Услуги предоставляются на правах рекламы.


Подробнее..

Способы оплаты

footer payments img

© 2013-2022 Otzyv-Shop.ru Все права защищены.
 
 